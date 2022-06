Germania-Italia, Donnarumma sbaglia ancora: troppe le sue papere coi piedi

Germania-Italia, Donnarumma provoca il 5° gol tedesco con un passaggio sbagliato e non è la prima volta

Donnarumma dopo le due incertezze con i piedi con l'Inghilterra ricade nell'errore con nella sfida di ieri con la Germania a Moenchengladbach ma questa volta l'effetto è decisamente più pesante. I tedeschi travolgono il nuovo corso azzurro con un netto 5-2 che gli vale il sorpasso nel girone di Nations League. L'ultima rete è provocata proprio da un errore in appoggio di Donnarumma. Unica nota positiva il gol di Gnonto, che diventa il più giovane marcatore nella storia della Nazionale a 18 anni.

Donnarumma non è nuovo ad errori nel gestire il pallone con i piedi. Molti tifosi rossoneri ricordano l'autogol di Paletta in Pescara-Milan della stagione 2016/17 dovuto a un mancato aggancio del portiere e il gol di Defrel nella sfida esterna con la Sampdoria del 2019. L'errore più grave però resta il pallone perso con la maglia del PSG nello scontro con Benzema, che ha permesso al Real Madrid di passare il turno. Proprio questo episodio è suscitato una reazione piuttosto accesa di Donnarumma nel post partita.

La giornalista Tiziana Alla della Rai ha infatti fatto notare al portiere che quello con la Germania non è stato il suo primo errore con i piedi. Al che il capitano della Nazionale risponde: "Quando l’ho fatto questo errore? Contro il Real Madrid? Quando c’era fallo su di me? Vabbè dai, se vogliamo fare polemiche su queste cose facciamole pure. Io voglio fare un discorso di squadra. Tutti abbiamo fatto degli errori. Se vuoi darmi la colpa per ciò che è successo fallo pure, non c’è problema. Vado avanti a testa alta come ho sempre fatto".

