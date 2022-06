Elezioni, M5S al 7% e Lega al 12. Terremoto. I dati dopo il voto nei comuni

Elezioni, Forza Italia e area Calenda al 10%



Un terremoto. Una rivoluzione copernicana che va molto al di là delle previsioni della vigilia. Il sondaggista Alessandro Amadori ha elaborato una stima che proietta i risultati delle elezioni comunali della scorsa domenica sulle Politiche. Se si fosse votato per il Parlamento nazionale, il Partito Democratico sarebbe risultato nettamente la prima forza del Paese con il 28% dei voti. In seconda posizione Fratelli d'Italia con il 23%. Per la Lega crollo impressionante al 12%, segue con una discreta crescita Forza Italia al 10%. Stessa percentuale, 10, l'area di Centro che fa riferimento a Carlo Calenda. Per il Movimento 5 Stelle un tracollo senza precedenti: 7% a livello nazionale. Altri partiti o liste complessivamente 10%.



Con questi numeri Enrico Letta potrebbe governare soltanto se mettesse insieme, nel famigerato campo largo, l'area di Centro e quel che resta dei 5 Stelle. Per il Centrodestra, la maggioranza ci sarebbe soltanto con un'alleanza con piccoli partiti moderati di centro. Ma l'ipotesi prevalente, sia con il Rosatellum sia con un'eventuale riforma proporzionale della legge elettorale, sarebbe un ritorno alle larghe intese, probabilmente con Draghi di nuovo premier.

Leggi anche:

Meloni da oggi dà le carte. Come cambia il Centrodestra dopo le elezioni

Governo, crisi vicina dopo le elezioni. Tensioni in aumento. Inside

Lega "comunista" e anti-Ue dopo il ko ai referendum. Svolta Salvini

Le elezioni comunali rilanciano il proporzionale. Ecco perché

Guerra, da Draghi a Sallusti: tutti difensori a oltranza di Usa e Zelensky

Freda, il secondo Ceo più pagato negli Usa è italiano: maxistipendio da 66 mln

Via Bolla Milano, nel Bronx d'Italia comandano gli occupanti. VIDEO INCHIESTA

Elodie madrina atomica del Pride 2022: il miniabito rosa infiamma il web. FOTO

Non è L’Arena, è scontro tra Giletti e Sallusti: “Tu da che parte stai?”. VIDEO

Enel, lanciato il nuovo sito che racconta 60 anni di storia

ByTek: dall'acquisizione di Adority nasce Retention AI

Fs, riapre un tratto dell’anello ferroviario di Roma