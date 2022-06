Via Bolla Milano, nel Bronx d'Italia comandano gli occupanti. VIDEO INCHIESTA

Via Bolla Milano, poi ci pensano i fabbri-ferrai rom a incendiare le cantine e demolire la porta blindata dell'appartamento sfitto

Il termine Bronx di Milano che gli hanno affibbiato i residenti pare azzeccato: via Bolla è un quartierino fatiscente di case popolari a confini con la città, un agglomerato di case popolari decrepite in un puzzle di rotonde e svincoli autostradali, campi rom abusi e condomini regolari, una chiesa che ospita la comunità ortodossa, cumuli di spazzatura , autosaloni di lusso e un via va di scugnizzi rom…





Qui nel ghetto di via Bolla un alloggio sfitto nelle case popolari ha un prezzo. 1000 euro chiavi in mano dopo lo sfondamento della porta. Ci pensano i fabbri-ferrai rom a incendiare le cantine il giorno prefissato, e nella confusione demoliscono la porta blindata dell’appartamento sfitto. Un quartiere che potrebbe gemellarsi con Scampia.





Via Bolla Milano, maxi rissa nelle case popolari: parlano residenti e gli occupanti. GUARDA LA VIDEO INCHIESTA DI AFFARI

Parlano gli ultimi abitanti regolari rimasti, esasperati, dimenticati da tutti, ignorati dal Comune e dai partiti. Gli invisibili. Parlano anche gli occupanti... Nessuno è mai entrato con una comune videocamera in via Bolla. Noi ci abbiamo provato. E qualcuno però si sta ribellando… volano bastonate, a volte. Un flash della cronaca sui giornali e poi di nuovo il silenzio. Fino alla prossima rissa. Perchè in via Bolla le istituzioni non esistono più.

Leggi anche: