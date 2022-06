Un ragazzo di 19 anni chiama il 112. "Venite, ho appena ucciso mio padre"

Giovane italiano 19enne, residente in via Saint Denis 9 a Sesto San Giovanni (Milano)



Alle 9 di questa mattina a Sesto San Giovanni (Mi) un giovane italiano 19enne, residente in via Saint Denis 9, ha contattato il 112 riferendo di aver ammazzato il padre convivente.



I Carabinieri della locale compagnia, giunti sul posto, rintracciavano all'interno dell'abitazione il giovane in stato di shock, rinvenendo, in camera da letto, il cadavere di uomo, verosimilmente il padre del richiedente, anch'egli italiano di 57 anni.



Sul posto ci sono i carabinieri della Sis del Nucleo Investigativo di Milano, che stanno effettuando i rilievi in attesa dell'arrivo del medico legale.

