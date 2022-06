Gruppo TBWA, conclusa edizione 2022 di “Lions of Golf” by Integer

Gruppo TBWA: Integer coniuga business, sport e divertimento a Cannes

Si è conclusa la 30esima edizione di “Lions of Golf”, l’evento di tre giorni che coniuga business, sport e divertimento, tenutosi a Cannes dal 2 al 5 giugno scorsi. Un evento Integer, agenzia di retail marketing ed eventi del Gruppo TBWA. “Lions of Golf” da 30 anni mette in relazione i più importanti operatori di marketing e comunicazione che nella splendida cornice di Cannes, alternano sport, relax, networking e divertimento. Questa speciale edizione ha toccato il record storico di presenze in termini di aziende e manager, con oltre 50 C-level.

Gli ospiti hanno potuto partecipare ad un open discussion, di livello internazionale, organizzato da TBWA\Italia. Dedicato all’innovazione, agli NFT e NEXT (strumento proprietario che aiuta le aziende a portare i propri clienti al prossimo livello di coinvolgimento), ha visto come speakers Noah Khan, TBWA CEE Middle East and Africa president of digital and innovation, Michael Arpini e Luca Lilla, rispettivamente chief strategy and digital officer e head of innovation di TBWA\Italia. Special guest Michael Haddi, fotografo di fama internazionale che ha saputo coniugare arte e tecnologia, Lorenzo Cefis, Blackball, ha introdotto e moderato l’intervento di Michael Haddi.

Il concept dell’evento è però “More fun better Business” così i partecipanti hanno anche potuto giocare a golf su alcuni dei più bei campi offerti dalla Costa Azzurra, partecipare alla bike experience, che ha portato gli appassionati di ciclismo alla scoperta dei dintorni di Cannes su due ruote, rilassarsi al sole e concludere la tre giorni ballando sulla spiaggia del Martinez. L’intero evento è stato curato, fino all’ultimo dettaglio, da Carla Galvan, Fabio Bellifemine e dal team eventi Integer.