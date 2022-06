Milano Design Week, illy inaugura la mostra “30 Years of Beauty”

Gli scatti d'Affari

illy celebra i 30 anni delle illy Art Collection con celebrities e professionisti del mondo dell’arte e del design

illy, azienda familiare italiana fondata a Trieste nel 1933, ha organizzato un evento che ha riunito celebrities, designer, artisti e curatori. Si tratta dell’inaugurazione della mostra “illy: 30 Years of Beauty”, allestita in Corso Venezia negli spazi di Around Gallery. La mostra racconta la storia dell’iconica tazzina illy e svela la genesi del processo creativo che ha portato alla sua ideazione. Alla preview della mostra sono intervenuti Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè, il designer della tazzina illy, Matteo Thun, Elisabetta Illy insieme alla figlia Andrea Dominique Illy, le attrici italiane Cristiana Capotondi e Greta Ferro, e l’influencer e imprenditore Carlo Sestini.

Cristina Scocchia ha dichiarato: “Siamo lieti di festeggiare questo importante traguardo che corona il forte e longevo legame dell’azienda con il mondo dell’arte contemporanea. Un oggetto che ancora oggi riesce a distinguersi, emozionare ed essere parte attiva della nostra quotidianità, trasformando il gesto di gustarsi un espresso illy, in un’esperienza artistica”.

“30 anni e non dimostrarli: la tazzina illy è un concentrato di semplicità, purezza e funzionalità: un oggetto senza tempo, grazie al quale si può gustare un buon caffè nel modo migliore! Sono grato a illy per avermi coinvolto in questo progetto tanti anni fa e sono felice che molti artisti abbiano utilizzato la tazzina per disegnare le loro idee” ha affermato Matteo Thun.

