Non è L’Arena, è scontro tra Giletti e Sallusti: “Tu da che parte stai?”

Giletti – Sallusti, Non è L’Arena s’infuoca e il direttore di Libero perde le staffe: “Da che parte stai? Non siamo a Ballando con le Stelle”

Secondo round tra Massimo Giletti e Alessandro Sallusti. I due, durante l’ultima puntata di Non è L’Arena, hanno preso parte ad un faccia a faccia per spiegare la loro posizione in merito al conflitto russo - ucraino provare, invano, a trovare un punto di contatto.

Il direttore di Libero conferma senza mezzi termini la sua opinione sul Cremlino: “In quel luogo si sta decidendo di sparare sui civili, donne e bambini, ma in un recente passato si sono architettate le più grandi purghe e pulizie etniche che il mondo abbia mai conosciuto negli ultimi anni. E quindi sì, non è un bel posto. È un posto sporco e che trasuda sangue da tutte le pietre. Farlo passare come una culla di civiltà, è sbagliato”.

Nell’Arena di Giletti il match non si placa. Il conduttore dichiara: “Putin ha ammazzato da sempre, purtroppo, forse noi occidentali abbiamo chiuso gli occhi”. Sallusti non si risparmia: “La terza volta che ammazza, gli dico che è uno stronzo. Continuare a fare quello che stai facendo tu stasera, dicendo, siccome noi abbiamo fatto una porcata in Iraq…”. Rapida la replica di Giletti: “Ma questo lo dici tu, io non lo penso, come faccio a pensare una cosa così grave”.

L’incontro – scontro tra i due non sembra trovare un punto di contatto. L’affondo di Alessandro Sallusti: “Tu stasera stai dicendo le stesse cose che ci ha detto lei la volta scorsa: voi occidentali avete fatto guerra sporca e allora perché rompete le palle a noi? Ogni volta bisogna scegliere da che parte stare. Noi non siamo a Ballando con le Stelle”.

