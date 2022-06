Non è l'Arena, Sallusti vs Giletti: al via il 2° round dopo il caos di Mosca

Non è l'Arena, dopo Mosca Sallusti torna da Giletti per il secondo round

Sallusti torna a Non è l’Arena per un faccia a faccia con Giletti. È già passata una settimana esatta dalla scorsa puntata del talk-show in onda su La7. Ebbene, per chi non fosse aggiornato, lo scorso appuntamento fu travolto da uno tsunami di polemiche. Il motivo? Il conduttore, Massimo Giletti, aveva deciso di condurre da Mosca e, per i più, questo è stato visto come un tentativo di dare voce alle idee russe.

E il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, irritato con il conduttore e i suoi ospiti, aveva a sua volta deciso, nel bel mezzo della puntata, di lasciare il programma in diretta. Dichiarando, inoltre, di voler rinunciare al “gettone” pattuito piuttosto che rimanere ad ascoltare simili “sceneggiate”.

E, tra qualche ora, avrà inizio al secondo round. Questa sera infatti, domenica 12 giugno, Sallusti sarà di nuovo ospite di Non è l’Arenae affronterà il conduttore Giletti. I due riusciranno a trovare la pace? Oppure avverrà un nuovo scontro?

