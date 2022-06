Elodie madrina atomica del Pride 2022: il miniabito rosa infiamma il web. FOTO

Elodie madrina del Pride 2022, a Roma un milione di persone in Piazza della Repubblica

Un milione di persone da tutto il mondo, un arcobaleno di colori e una sfilata con oltre 20 carri: il Roma Pride 2022, dopo due anni di stop causa pandemia, è stato un successo unico. E a renderlo ancora più magico ci ha pensato Elodie. La madrina dell’evento, cantante, nonché attrice e conduttrice, con il suo singolo Tribale e la hit del momento Bagno a mezzanotte ha incantato la platea.





Elodie al Roma Pride 2022: "Per me è importante essere dalla parte giusta"

In una piazza gremita di gente, Elodie ha rivendicato il suo sostegno alla comunità Lgbtq+: “Sono molto orgogliosa ed emozionata di essere stata la madrina del Pride 2022. Per me è importante essere dalla parte giusta e ricordarci sempre che siamo tutti uguali. I diritti devono essere imprescindibili per tutti gli esseri umani”.

Elodie madrina del Roma Pride 2022, il messaggio della cantante: "Dove c'è l'amore c'è normalità". GUARDA IL VIDEO

Elodie madrina del Roma Pride 2022 conquista il pubblico con il suo look

A non passare inosservato al Roma Pride 2022 anche il look favoloso di Elodie: tubino rosa paillettato, spille oro, abbinato con orecchini di perle e capelli legati a treccine. Un outfit semplice, ma efficace che ha incantato non solo la platea, bensì infiammato il web.

“Pazzesca”, “divina”, “superlativa”, “una dea”, scrivono alcuni fan sotto il post di Instagram della cantante. “Perché non sono nato Elodie”, scherza un altro utente. “Bella come il sole”, chiosa un altro. Insomma, Elodie ha conquistato proprio tutti: Roma, il Pride e l’intero regno social. Una madrina perfetta.

