Freda, il secondo Ceo più pagato negli Usa è italiano: maxistipendio da 66 mln

Fabrizio Freda, da una gestione da manuale della sua società al board di BlackRock

Il secondo manager più pagato d’America è italiano. Fabrizio Freda, 64 anni, napoletano, alla guida di The Estée Lauder Companies è, secondo la classifica stilata da Forbes, il secondo Ceo più pagato degli Stati Uniti alle spalle del numero uno di Amazon Andy Jassy e del suo “ingaggio” monstre da circa 212,7 milioni di dollari (quasi 4 volte superiore a quello di Freda).

Analizzando i dati, il top manager “made in Napoli” si è insediato nella “top 3” grazie a un aumento anno su anno del 258% che gli ha permesso di incassare, nel 2021, ben 66 milioni di dollari. Il suo compenso, se paragonato a quello di un dipendente medio della sua società, è superiore di quasi 2000 volte (circa 1.965 per l’esattezza). Nel 2009 quando Freda prese il comando, la capitalizzazione era di appena 6.4 miliardi di dollari. In 11 anni è stato creato valore per 98,6 miliardi di dollari, sono raddoppiate le vendite a 14 miliardi e l’occupazione è cresciuta del 55%. È qui che la performance vola “off the charts”. Dal 2009 a oggi il ritorno complessivo per gli azionisti (dividendi inclusi) è stato del 1.931%.

Ma torniamo al podio dei manager più pagati degli “States”. Con un compenso di 65,9 milioni di dollari, è Jay Snowden, numero uno di Penn National Gaming, a chiudere la top 3 dei Ceo più pagati. Il suo stipendio per il 2021 è stato 1.942 più alto rispetto al salario medio annuale di un dipendente dell’azienda stessa (che è di circa 33.930 dollari).

