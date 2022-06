Emma Summerton firma il Calendario Pirelli: ecco chi è la fotografa

Emma Summerton firma il Calendario Pirelli 2023

Sarà Emma Summerton, fotografa di fama internazionale di origini australiane, a realizzare il Calendario Pirelli 2023. Affaritaliani.it ha potuto verificare da fonti accreditate i rumor delle ultime ore. I primi scatti del nuovo calendario sono già stati realizzati a New York e coinvolgeranno dieci icone che saranno svelate nei prossimi giorni.

Dopo aver studiato fotografia alla scuola d'arte, Emma Summerton è stata introdotta alla fotografia di moda lavorando come assistente in Australia. In questi primi anni fu vedendo Vogue Italia, all'epoca diretta da Franca Sozzani, che a Summerton fu data un'idea di come la fotografia di moda potesse essere creativa e degna di essere chiamata arte. È diventata un'ambizione segreta fotografare un giorno per Vogue Italia qualcosa che alla fine si è avverato dopo essere stata presa sotto l'ala di Edward Enninful che considera calorosamente come la sua "fata madrina della moda". Ora l'iconico TheCal 2023.

Le altre donne che hanno fotografato per The Cal

Emma Summerton è la quinta donna a realizzare gli scatti per il Calendario Pirelli. Prima di lei, nel 1972, Joyce Tenenson nel 1989, Inez Van Lamsweerde nel 2007 e Annie Leibovitz nel 2000 e nel 2016. Lo scorso anno era stato Bryan Adams a occuparsi degli scatti, mentre nel 2021, a causa della pandemia da Coronavirus, si era scelto di non pubblicare il calendario.





