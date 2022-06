Gli scatti d'Affari

Parte oggi il ciclo di incontri con i protagonisti del mondo economico e finanziario

Inizia oggi la nuova edizione del convegno “Young Factor, un dialogo tra giovani, economia e finanza” in programma a Milano il 14,15 e 16 giugno 2022. L'evento, cui sono dedicate appunto tre giornate, è promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori e da Intesa Sanpaolo e si svolge all'interno di Palazzo Mezzanotte (Piazza degli Affari, 6).



Un’occasione unica per discutere a livello internazionale su come far crescere l’alfabetizzazione economico-finanziaria tra i giovani e il loro senso di appartenenza all’Unione Europea. Un progetto nato dunque per coinvolgere in questa sfida tutti quegli attori che nel Paese vogliono contribuire a favorirla, così che possano unire le forze per far compiere un passo avanti al Paese. A presenziare all'evento, fra gli altri, il Vice Presidente della Banca Centrale Europea, 6 Governatori di banche centrali e i CEO delle maggiori banche nazionali e internazionali, che avranno modo di incontrare giovani frequentanti le scuole superiori per dialogare insieme sul futuro.

Alla presentazione dell’evento, il presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani – Editori Andrea Ceccherini ha dichiarato: “Abbiamo promosso Young Factor per mettere il coinvolgimento dei giovani nelle decisioni che contano per la nostra comunità al centro dell’agenda delle priorità europee. L’adesione convinta dei maggiori banchieri d’Europa dimostra che questo incontro non solo è possibile, ma è necessario”.

"I giovani devono essere messi in condizione di contribuire maggiormente alla competitività del Paese. Puntiamo sulla loro energia per farne la punta avanzata dell’economia reale, noi di Intesa Sanpaolo saremo al loro fianco”, ha aggiunto Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo.