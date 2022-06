Ultime notizie di gossip 28 giugno 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 28 giugno 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 28 giugno 2022 troviamo lo scontro via social tra Roberto Parodi e Flavio Briatore. Lo scrittore ha criticato la piazza al Pata Negra da oltre 60 euro venduta nella catena Crazy Pizza dell'imprenditore piemontese. Elodie ha ammesso di non aver preso il diploma per paura mentre Chiara Ferragni si è detta emozionata per la visita al museo della Shoah con Liliana Segre. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 28 giugno 2022:

Lo scrittore Roberto Parodi critica la pizza della catena Craxy Pizza di Flavio Briatore: "Il Pata Negra? Una burinata"

Elodie ammette: "Non ho il diploma per paura. A un mese dalla maturità mi sono ritirata"

Chiara Ferragni sulla visita al Museo della Shoah con Liliana Segre: "Mi ha dato una lezione di vita"

Tommaso Zorzi torna in televisione su Discovery con Taylor Made