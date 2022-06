Elodie non ha sostenuto l’esame di maturità: "Avevo paura" - FOTO

Elodie rivela perché non ha sostenuto l'esame di maturità

La cantante di "Bagno a mezzanotte", Elodie in un'intervista ha rivelato perchè non ha sostenuto l'esame di maturità. A un mese dalla fine del suo percorso scolastico, la cantante ha rivelato che si è ritirata: "Che follia, era maggio, a un mese dall’esame mi ritiro, con giustificazioni stupide, tipo: non ho bisogno di farmi giudicare, inizierò a lavorare. In realtà avevo paura del rifiuto, di non essere all’altezza, di esser bocciata. Bisogna lavorare sulla paura del rifiuto. L’insuccesso fa parte dell’impegno, senza impegno non c’è successo e allora bisogna accettare che il fallimento fa parte del successo".

"C’era una professoressa, di latino e storia, Rossella Riccioni, non l’ho mai più incontrata, una donna molto decisa, sapeva da quale parte stare, era eccentrica e io ero innamorata di lei. Aveva una visione sana delle cose e poi aveva una sua follia e le persone folli sono le più interessanti", conclude Elodie.