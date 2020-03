Treviso, "Undicesima Vineria" chiude. Lo chef Brutto lascia "per amore"

"In questi anni abbiamo trascurato aspetti importanti della nostra vita, dedicandoci il più possibile a questo meraviglioso progetto, e l’abbiamo fatto volentieri, con lo scopo di offrirvi una cucina di alto livello, vini ricercati ed un servizio che fosse accogliente e che potesse fare della vostra visita un’esperienza unica". Questo il messaggio con cui "Undicesima Vineria", unico ristorante stellato di Treviso, ha annunciato su Facebook la chiusura del locale il prossimo 30 aprile. "Ora abbiamo deciso di riprendere in mano delle cose lasciate un po’ da parte come famiglia, studio e ricerca per chissà un domani riaprire le porte a voi ospiti. Ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato con noi senza i quali non ce l’avremo mai fatta!!".

Alla guida del ristorante stellato lo chef Francesco Brutto e il suo socio Regis Freitas che tre anni fa, nel 2017, avevano conquistato il grandissimo traguardo della prima stella Michelin diventando l'unico locale stellato della città.

Ecco il messaggio sul suo gesto fatto "per amore" lasciato su Facebook dallo chef Francesco Brutto: