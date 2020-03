Usa. Artemest, il portale italiano dell’artigianato italiano di alto gamma

E’ una storia che unisce USA e Italia quella di Artemest. Una storia nata da un’intuizione di Ippolita Rostagno (madre americana e padre italiano) e dalla sua passione per l'artigianato italiano. Fondatrice del brand di alta gioielleria "Ippolita" distribuito solo negli Stati Uniti, Ippolita Rostagno, ha capito che c'era un unico modo per salvare gli artigiani italiani dal declino: farli produrre e farli vendere.

Nasce così, a fine 2015, Artemest.com, il primo marketplace interamente dedicato all'artigianato italiano di alta gamma. Oggi Artemest ha negli USA e Canada il suo primo mercato, seguiti da UK e Australia. L'Italia rappresenta una quota minima, il 2%.

L’idea funziona e il portale cresce anche in questo periodo supportando circa 1000 aziende italiane a fronteggiare la crisi da Covid 19. Nonostante le restrizioni governative che hanno causato reazioni economiche senza precedenti su travel, hospitality e retail tradizionale, Artemest si trova a fronteggiare un aumento del numero di richieste e ordini da parte di clienti internazionali.

I divieti di spostamento e viaggio, la cancellazione delle maggiori fiere internazionali di design (anche la Los Angeles Design Week è stata cancellata) stanno accelerando la crescita dell'e.commerce.

Artemest cresce in maniera significativa continuando a fornire prodotti a clienti privati e professionisti del settore (interior designer e architetti) in tutto il mondo con una crescita del comparto trade (gli addetti ai lavori che acquistano) del 250% circa mentre le vendite totali sono +81% (comprensive di acquirenti privati).

Le categorie di prodotto più vendute sono Furniture e Lighting.

Artemest, il portale dell'artigianato italiano di alta gamma

"Nonostante la situazione di emergenza stiamo ricevendo un elevato numero di richieste -dice Marco Credendino, co-fondatore e AD di Artemest - La maggior parte degli artigiani e delle piccole imprese con cui lavoriamo, seppur con le dovute precauzioni igienico-sanitarie,continuano ad essere operative e in grado di evadere gli ordini che riceviamo".

Artemest è un alleato strategico per le aziende italiane ma anche per interior designer e architetti per cui Artemest non è solo una "sourcing platform" con oltre 35.000 prodotti ma anche un'azienda che, grazie a una serie di servizi, permette ai professionisti di continuare a lavorare da casa.

Grazie all'"augmented reality" e ai modelli 3D che si possono usare con l'app Artemest il cliente può proiettare e quindi immaginarsi un prodotto all'interno della propria casa senza doverlo vedere "dal vivo".