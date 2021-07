Vacanze 2021, mare meta preferita: Sardegna, Sicilia, Puglia e... i trend

Vacanze 2021 Italia, dove andare? I trend dell'estate

È boom per Sardegna, Sicilia e Puglia, sul podio delle preferenze degli italiani per le vacanze dell'estate 2021. "Ma niente vacanze sdraiati al sole, piuttosto viaggi-esperienza: l’ideale anche per i gruppi di amici che vogliono partire insieme o per chi è solo e vuole fare nuove conoscenze … e —perché no— trovare anche l’amore" puntualizza Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos Viaggi Eventi Srl, che in un momento così critico come questo ha deciso di mettersi in gioco e di rischiare lanciando la sua agenzia di viaggi online.

Mentre la maggior parte degli operatori è rimasto fermo approfittando dei ristori, Emma ha deciso di rischiare e di mettere a frutto la sua decennale esperienza nell’ambito del turismo, andando a costituire un’impresa indipendente a conduzione prevalentemente femminile.

"Socializzazione, condivisione ed empatia: è questo il futuro del turismo. E senz’altro l’universo femminile è in grado di valorizzare le destinazioni più di quanto riesca a farlo quello maschile" ribadisce Emma Lenoci.

Ed è proprio così che sono i viaggi —lontani o vicini che siano— che Emma propone sulla sua piattaforma Vamonos-Vacanze.it: viaggi avventura pensati per chi vuole vivere esperienze autentiche lontane dai vecchi stereotipi dei viaggi.





A chi si rivolge? "Il target è del tutto eterogeneo" risponde Emma. Vamonos-Vacanze.it non è infatti un portale dedicato ad una categoria specifica, come sarebbe potuto essere quella dei single. Certo non è la vacanza giusta per una famiglia con figli, ma certamente anche le coppie possono apprezzare i suoi viaggi-avventura che stanno cambiano il concetto del viaggio stesso.

Oltre ai viaggi di prossimità che con il Coronavirus vanno per la maggiore — Sardegna, Sicilia e Puglia in testa— per l’estate 2021 Vamonos-Vacanze.it propone anche suggestive mete a medio raggio come Mikonos e Formentera, applicando però un rigoroso protocollo Covid-19 perché la vacanza deve essere soprattutto una vacanza sicura.

"Senza dimenticare le vacanze in barca a vela per le quali stiamo già registrando il tutto esaurito" puntualizza Emma Lenoci, che ora si sta adoperando per riuscire a breve ad aumentare i posti barca disponibili e fare così fronte a questa imprevedibile richiesta degli italiani.