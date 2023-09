Vermouth Oscar.697 festeggia 10 anni: Pop(Up) bar segreto con eventi e ospiti. E campagna di marketing

OSCAR.697, il marchio indipendente di vermouth premium fondato nel 2013 da Stefano Di Dio, compie dieci anni e celebra questo importante traguardo con una campagna di marketing di sensibilizzazione globale che si svolge a Milano, città natale del prodotto e del suo proprietario.

Un innovativo restyling della bottiglia totalmente ripensata in un’ottica di massima attenzione e rispetto verso il pianeta, un Pop(Up)Bar697 in via Orobia 11 (zona Fondazione Prada) e un calendario ricco di appuntamenti. Per 6 giorni, 9 ore e 7 minuti, dal 6 al 12 settembre 2023 i migliori barman internazionali e italiani che da sempre utilizzano OSCAR.697 si esibiranno ogni sera dalle 18 alle 22 su una grande postazione bar appositamente creata per l'evento, celebrando il momento dell'aperitivo italiano in compagnia dei prodotti OSCAR.697.

OSCAR.697 - Vermouth rosso (foto by Daniele De Carolis)

«Durante gli ultimi tre anni abbiamo vissuto quelle che sono state probabilmente le più grandi sfide per l'industria dell’ospitalità di sempre” afferma Stefano Di Dio, founder di OSCAR.697. “OSCAR.697 entra come per magia nel suo decimo anno: questo non è solo un compleanno, è anche un punto di svolta significativo per l'azienda con una serie di iniziative interessanti che arrivano proprio dal cuore di Milano, anche grazie a un team solido e grandi partner commerciali indipendenti internazionali che ci hanno permesso di crescere ancora di più».

OSCAR.697 bottiglia bianco (foto by Daniele De Carolis)

Un calendario dunque ricco di appuntamenti, per questo decimo anniversario, che ha inaugurato il 6 settembre una settimana di eventi con ospiti della bar industry internazionale e nazionale, trend setters, dj set, per terminare il 12 settembre con una special night in collaborazione con il team del Soul to Soul, lo storico punto d’incontro del movimento Hip Hop e R&B milanese degli anni novanta e duemila, per rivivere appieno l'atmosfera del locale di quegli splendidi anni con alla console due nomi storici del club milanese: Steve Dub e Danilo Paz.

CALENDARIO POP(UP) BAR697

Giovedì 7 Settembre | BACK TO REALITY

Venerdì 8 Settembre | FRIDAY IS THE NEW SATURDAY

Sabato 9 Settembre | CRAZYRUN MAGNUM PARTY

Domenica 10 Settembre | SUNSET VIBES

Lunedì 11 Settembre | THE GIN DAY CLOSING PARTY

Martedì 12 Settembre | SOUL TO SOUL REUNION

Pop(Up) bar by Edoardo Nono, founder del Rita Cocktails

Il Pop(Up)Bar697 è affidato alla direzione di Edoardo Nono, founder del Rita Cocktails, storico American bar della città meneghina, e del Rita’s Tiki Room, spin off caraibico-polinesiano di miscelazione Tiki. Ad oggi tre i nomi di eccezione del bartending internazionale che si alterneranno con i loro shaker dietro al bancone: Marcio Silva, figura iconica della scena del bartending brasiliano che tra le varie sue attività ha fondato il Guilhotina Bar a San Paolo, piazzatosi dal 2019 nella World’s 50 Best Bars; Ricardo Ortiz, Bar Manager del North Bar dell’iconico quartiere Tribeca di Lower Manhattan; Josh Mcintyre, giovane e promettente Venue Manager che oggi guida il The Baxter Inn a Sydney, uno dei più grandi whisky bar del mondo. A queste tre icone del bartending internazionale, si aggiungeranno tanti professionisti della scena italiana per celebrare questo importante traguardo assieme al team di OSCAR.697, un mix di new gen & old school che rappresenta appieno l’essenza di OSCAR.697.

Pop(Up) bar, calendario e ospiti

Qui alcuni nomi già confermati: giovedì 7 settembre Marco Riccetti - Inside di Torino e Riccardo Tesini del Panino Giusto di Milano, a seguire venerdì 8 ci saranno Alessia Lodi dello Speakeasy di Arona e Gabriele Dodi del Six di Milano. E ancora sabato 9 Mattia Schiaretti del Choice di Parma, Mario Farulla del Dirty Milano e Maiurizio Marsigliese Barmanager di Terrazza 12 di Novara mentre domenica 10 salirà sul banco Marco Masiero dal Radisson Collection Santa Sofia di Milano e Maurizio Manvati, impareggiabile frontman del Banco, sul Naviglio Grande a Milano. Lunedì 11 sarà il turno di Umberto Oliva del Bella Milano Bistrot e Ilaria Bello del Caferri da bottega a cucina di Pomezia, per poi chiudere in bellezza il 12 settembre con Alessandro De Luca del Rufus di Milano, Massimo Borroni del Rita Cocktails di Milano.

Giovedì 7 settembre si aprono ufficialmente le porte del bar al pubblico della città di Milano. Quale occasione migliore per venire a curiosare all’interno di questa temporary box dedicata ad un prodotto simbolo dell’aperitivo milanese italiano. Venerdì 8 settembre il calendario dei bartender si fa ancora più fitto accompagnato dalla selezione musicale di Nora Bee DJ in consolle che, durante il weekend, cambierà ritmo!

Stefano Di Dio (foto by Daniele De Carolis)



Sabato 9 settembre la serata rende omaggio al mondo dei motori ed in particolar modo all’evento automobilistico MAGNUM - by Crazyrun di cui OSCAR.697 è PARTNER UFFICIALE PER L’EDIZIONE 2023. Magnum è un evento automobilistico annuale di genere adventure, della durata di tre giorni che si tiene in Italia. Una gara che si svolge in sole 48 ore, per 400 km e attraverso un percorso di regolarità a tappe per un totale di circa 400 chilometri (200 al giorno). La gara è riservata ad auto storiche, in particolar modo youngtimer, per rivivere i magici anni '80 e '90. Vengono selezionati fino ad un massimo di 100 team (a numero chiuso) per un totale di circa 250 partecipanti tra cui, ça va sans dire, Stefano Di Dio e il suo team.

Domenica 10 settembre sarà il primo giorno del The Gin Day, il più importante evento nazionale dedicato a questo distillato. The Gin Day nasce nel 2012, all’inizio di quella che il settore della miscelazione ha definito come the Gin Era, proprio per sostenere questo impulso al cambiamento e rispondere alle esigenze del mercato, oltre che ad anticiparne i trend. Un evento dedicato in primo luogo agli addetti ai lavori, dai brand ai bartenders, ma trattandosi di un prodotto particolarmente apprezzato e diffuso nel consumatore comune, ogni anno la manifestazione attira molti appassionati bevitori e bar lovers.

OSCAR.697 sarà presente con alcuni prodotti di categoria e i bartenders internazionali coinvolti nel progetto saranno presenti in fiera per talks e tavole rotonde. La sera ovviamente l’appuntamento è al Pop(Up)Bar697. Lunedì 11 settembre, invece, il Pop(Up)Bar697 ospiterà il closing party della manifestazione The Gin Day coinvolgendo un ampio numero di addetti ai lavori, professionisti del settore, colleghi. Martedì 12 settembre, ultimo giorno, si chiude con un evento assolutamente unico – e forse per certi versi irripetibile. I founders storici del Soul to Soul lanciano la loro prima reunion ufficiale dopo la chiusura dello storico locale milanese.

Per ogni serata, la parte beverage sarà affiancata dalle proposte food ideate da BBQ SPARK, il brand di catering punto di riferimento del mondo barbecue, il tutto allo special price di 6.97€, cifra che richiama appunto il brand OSCAR.697. Il calendario di DJ, che garantiranno un sottofondo musicale anni ’90, vedrà protagonisti artisti del calibro di Irene Lamedica, Steve DUB, Danilo Paz e la crew di Nora BEE. OSCAR.697 ha inoltre stretto una partnership tecnica con WAMI, il brand milanese di acqua minerale fondato da Giacomo Stefanini nel 2016 che nasce con la mission di porre fine al problema mondiale dell’acqua e costruire progetti idrici in villaggi senza accesso all’acqua potabile. Le due aziende condividono infatti la stessa filosofia aziendale oltre che essere entrambi milanesi con stabilimenti produttivi siti in Piemonte. Grazie a questa collaborazione, saranno donati 150.000 litri di acqua potabile in una comunità che non ha accesso a questa risorsa (ogni lattina = 100 Lt di acqua potabile)