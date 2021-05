Zara e Havaianas si alleano: ecco le flip flop dell'estate 2021

Zara si allea con Havaianas, il noto marchio brasiliano di sandali infradito, per la realizzazione di una mini collection di flip flop per la stagione estiva 2021. Una collezione composta da due modelli in tonalità neutre, con i cinturini abbinati, che si trovano già negli shop del brand spagnolo del gruppo Inditex e anche sul sito.





“Creare dei modelli con Zara è stato un grande momento per il nostro marchio: allinearsi con uno dei nomi di spicco della moda e dare vita ai nostri primi prodotti realizzati insieme in tempo per quella che speriamo sarà un’estate epica per tutti”. Sono le parole del presidente di Havaianas, Guillaume Prou. Di recente il noto marchio di flip flop ha anche tenuto, in collaborazione con l’artista brasiliano Adhemas Batista, e debuttando nel mercato dei “Non Fungible Token”(Nft), un'asta con 5 opere virtuali a firma di Batista, tema della collezione "Felicidade" (in portoghese, felicità), i cui proventi sono stati destinati alla Favela Galeria di San Paolo, in Brasile.