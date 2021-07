Covid: focolaio a Sesto S.Giovanni. Ats: sottoporsi a test



Come preannunciato l'Ats di Milano e Lodi, dopo aver rilevato tre positivi al Covid che hanno frequentato lo spazio Carroponte di Sesto San Giovanni, al confine con Milano, il primo luglio, con la collaborazione della struttura stessa che aveva tracciato i presenti, ha contattato tutti coloro che erano sul posto in quella data e che hanno lasciato un recapito per invitarli a fare il tampone per la ricerca del virus.



L'Agenzia per la Tutela della Salute, comunque, invita anche i non contattati, quindi tutti coloro che erano presenti al Carroponte 13 giorni fa, a sottoporsi al test andando nel punto tampone in cui si e' piu' comodi tra le province di Milano e Lodi, senza appuntamento e specificando la frequentazione della struttura nella data indicata. Ma nel caso in cui i cittadini non fossero residenti o domiciliati nelle province di Milano e Lodi, occorre rivolgersi all'Ats o all'Asl di competenza territoriale.



L'Ats raccomanda di seguire la procedura a tutela della salute individuale e collettiva. Tra i positivi gia' rilevati, una persona non e' vaccinata, mentre le altre due avevano ricevuto una dose di vaccino anti-Covid il 26 giugno scorso. Al momento non sono state rilevate varianti.



Leggi anche: Altro che south working! Lo smart working si fa nel DUOMO (e in altri musei)