Covid, Tocilizumab nuovo farmaco salvavita dall’europea Roche

E dopo il promettente farmaco nasale israeliano ecco un altro prodotto che promette di combattere egregiamente l’infezione da Coronavirus. Uno studio/sperimentazione clinico fatta nel Regno Unito, Recovery, ha rilevato che il Tocilizumab è in grado di ridurre del 4% la mortalità delle persone in condizioni gravi. L'efficacia può sembrare ridotta, ma se questo trattamento viene somministrato insieme al desametasone - un corticosteroide che riduce l'infiammazione - la mortalità dei pazienti si riduce di un terzo, e del 50% nel caso dei più gravi.

Tocilizumab è un anticorpo monoclonale che fino ad adesso è approvato per il trattamento dell'artrite reumatoide, una condizione caratterizzata da infiammazione delle articolazioni. Finora il farmaco aveva mostrato risultati poco chiari nei pazienti Covid.

"Ora sappiamo che questo farmaco aiuta tutti i pazienti con bassi livelli di ossigeno e già affetti da infiammazione avanzata", ha spiegato Peter Horby, esperto di malattie emergenti presso l'Università di Oxford. "L'impatto combinato di desametasone e tocilizumab è impressionante" si legge in un comunicato stampa.

La sperimentazione Recovery è alla ricerca di nuovi trattamenti per la malattia associata all'infezione da SARS-CoV-2.

In questo ramo dello studio è stata analizzata la progressione di oltre 2.000 pazienti che hanno ricevuto il farmaco, rispetto a quella di molti altri che hanno ricevuto il trattamento abituale. La mortalità è stata ridotta del 4% in termini assoluti nel gruppo che ha ricevuto l'anticorpo monoclonale. Ciò significa che per ogni 25 pazienti trattati, è stata salvata una vita.

Il farmaco, prodotto dalla farmaceutica europea Roche con il nome di Actemra, aumenta anche del 7% la probabilità che un paziente lasci vivo l'ospedale. Questi effetti si osservano anche sia nei pazienti meno gravi che richiedono solo ossigeno con una maschera sia in quelli che necessitano di un ventilatore meccanico in terapia intensiva. La combinazione di questo farmaco con il desametasone riduce la mortalità dei pazienti nel primo gruppo del 30% e di quasi il 50% in quelli ammessi in terapia intensiva. Questo nuovo trattamento è efficace proprio nel punto più necessario: quando la fase grave di Covid è già iniziata e i pazienti possono cadere in una spirale infiammatoria prodotta dal proprio sistema immunitario che può portare alla morte. I due farmaci citati sono gli unici che hanno dimostrato di salvare vite umane contro il Covid e ora mostrano anche di ridurre la durata della degenza ospedaliera ed evitare la necessità di ventilatori meccanici.

"Il beneficio è modesto, ma visti i pochi strumenti terapeutici di cui disponiamo, questo è un farmaco che deve essere utilizzato"

I responsabili della sperimentazione non hanno ancora pubblicato i dati completi di questo studio, ma sperano di farlo nei prossimi giorni, come riportato dall'Università di Oxford. Un precedente studio con questo stesso farmaco aveva mostrato una riduzione dell'8% della mortalità nei pazienti già ricoverati in terapia intensiva.

"Il tocilizumab è l'anticorpo monoclonale più efficace per ora per trattare le tempeste di citochine [quella produzione incontrollata di proteine ​​infiammatorie sofferta da pazienti gravemente malati]", sottolinea Marcos López Hoyos, presidente della Società Spagnola di Immunologia.

Il tocilizumab di per sé non previene la tempesta di citochine. Ciò che fa è legarsi alle cellule utilizzando la stessa porta di ingresso utilizzata da una delle citochine responsabili di una malattia grave: l'interleuchina 6. Questa è una delle proteine ​​infiammatorie più abbondanti nei pazienti critici. In questo modo, anche se un paziente produce molte proteine, il suo effetto viene bloccato dal farmaco. L'interleuchina non può legarsi alle cellule del sistema immunitario innato, la prima linea di difesa dell'organismo contro le infezioni, per promuovere l'infiammazione.

Gli anticorpi monoclonali sono i farmaci più costosi al mondo, ma il trattamento con tocilizumab ha un prezzo relativamente basso, tra 850 e 1.200 euro a seconda del peso del paziente, spiega Sierra. Se tutti i pazienti gravemente ammalati iniziassero a ricevere il farmaco, ogni vita salvata costerebbe circa 28.000 euro.

Il desametasone, che fino ad oggi era l'unico trattamento che aveva dimostrato di salvare vite nei pazienti covid, è un corticosteroide molto economico che da solo può prevenire un decesso su otto tra i pazienti più gravi e una vita su 25 tra quelli che ricevono ossigeno, in base ai dati del test di ripristino stesso.