Kosovo, ingoia Nokia 3310.e lo tiene in pancia per 4 giorni: estratto intatto

Kosovo, ingoia Nokia 3310 e lo tiene nello stomaco per 4 giorni. I medici estraggono i telefono intatto

Il Nokia 3310 è tra i telefoni cellulari più iconici di sempre. Negli anni il dispositivo, che ha ricevuto un aggiornamento non troppo apprezzato dal pubblico nel 2017, è diventato un vero e proprio cult e protagonista dei meme per la sua resistenza ad urti, graffi e cadute. In molti lo considerano infatti indistruttibile. La conferma arriverebbere da una curiosa vicenda avvenuta in Kosovo. Un uomo di 33 anni ha ingoiato un Nokia 3310 con tanto di batteria al litio e atteso 4 giorni, quando ormai il dolore era insopportabile, per andare in ospedale. Dopo l'opportuna operazione il telefono è stato estratto dallo stomaco intatto.

E' stato il dottore Skender Telaku, primario di gastroenterologia dell'ospedale di Pristina, a raccontare l'incredibile storia ai media locali. Il medico ha documentato tutto su Facebook mostrando la tac in cui si vedeva il Nokia 3310 nell'addome del paziente e tutti i passaggi dell'operazione di estrazione con tanto di video. "Abbiamo diviso il telefono in tre parti - ha raccontato Telaku - e lo abbiamo estratto per via endoscopica, ovvero senza tagliare lo stomaco. Nessuna complicazione". Il timore maggiore per i sanitari era legato alla batteria, che se lesionata avrebbe diffuso nel corpo del paziente delle sostanze altamente velenose. Ancora non è stato chiarito perché l'uomo abbia deciso di ingerire il Nokia 3310.