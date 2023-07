Cronache

Lunedì, 10 luglio 2023 A-12 Recco-Nervi, pullman a fuoco in galleria: 37 intossicati e strada chiusa Tutti usciti i passeggeri del mezzo, anche se molte persone sono state accompagnate in ospedale per controlli. Code verso Genova e in direzione di Livorno Di Redazione Cronache