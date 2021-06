A Roma Primark raddoppia: aperto il secondo store sulla Collatina

Primark, il rivenditore internazionale che offre ‘Amazing Fashion, at Amazing Prices’, ha annunciato l’apertura del suo secondo store a Roma alle ore 9.00 di questa mattina, martedì 1 giugno. Lo store, situato all’interno del Centro Commerciale Romaest in Via Collatina, porta così a sette il numero complessivo di negozi dell'azienda in Italia.

A partire da oggi, in questo nuovo store dalla superficie commerciale di 5.000 metri quadrati, i clienti potranno acquistare gli ultimi capi e accessori della collezione primavera/estate di Primark. Fra le tante novità le nuove collezioni di abbigliamento femminile, con protagoniste indiscusse le nuance che prendono ispirazione dalla natura e le lavorazioni ad uncinetto. Disponibili anche nuove camicie, magliette e pantaloncini per tutti i giorni nei reparti dedicati all'abbigliamento maschile, oltre alle sempre più popolari linee di abbigliamento estivo per bambini.

Il primo negozio Primark a Roma, situato all’interno del Centro Commerciale Maximo, è stato inaugurato lo scorso novembre e ha ottenuto un grande successo tra i clienti italiani, che hanno mostrato un forte interesse per le linee in licenza, gli articoli per la casa e i prodotti tecnologici. Tra le nuove ed entusiasmanti linee in licenze disponibili per i clienti nel nuovo negozio di Romaest quelle realizzate in collaborazione con Disney, Stranger Things e Friends. Infine, i clienti avranno anche la possibilità di acquistare gli articoli ‘Primark Cares’, la linea che include un'ampia gamma di prodotti realizzati interamente con materiali sostenibili, riciclati e organici e che rappresenta la convinzione di Primark che la moda sostenibile debba essere accessibile a tutti.

Luca Ciuffreda, Head of Sales Italy di Primark, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di poter aprire le porte del nostro secondo negozio a Roma e di portare la nostra ‘Amazing Fashion, at Amazing Prices’ a sempre più clienti in tutta la città. L'Italia è un mercato importante per Primark e siamo entusiasti di rafforzare il nostro contributo alla comunità locale, proprio qui a Roma. Il nostro nuovo team del punto vendita presso il Centro Commerciale Romaest è pronto ad accogliere i clienti in totale sicurezza, in modo che possano acquistare le ultime tendenze moda e i prodotti basic per uso quotidiano, il tutto a prezzi incredibili. La sicurezza è la nostra massima priorità ed è per questo motivo che il nostro nuovo negozio è dotato di un’amplia gamma di misure di sicurezza per salvaguardare la salute e il benessere dei nostri dipendenti e clienti. Abbiamo infatti inaugurato il nostro store Maximo di Roma proprio durante la pandemia, ed è stato solo grazie alla collaborazione e al supporto dei nostri clienti che siamo riusciti a farlo così bene. Ed oggi non vediamo l'ora di fare lo stesso anche con il nuovo punto vendita di Romaest”.

Emanuela Facciolini, Direttore del Centro Commerciale Romaest, ha affermato: “Siamo entusiasti di poter inaugurare all'interno del nostro centro commerciale il settimo punto vendita di Primark in Italia. Questa nuova e importante apertura è sicuramente segno di una forte ripresa economica che offrirà nuove opportunità di impiego nel mercato del lavoro romano”. Il nuovo negozio ha creato oltre 350 posti di lavoro, riflettendo così il continuo impegno di Primark nel mercato italiano. Lo store Primark di Romaest dà, infatti, il via alla strategia di espansione dell'azienda in Italia che è stata recentemente annunciata e che vedrà il numero di negozi raddoppiare a 14 entro la fine del prossimo anno. La sicurezza è in cima alle priorità di Primark e, pertanto, anche dell’inaugurazione del nuovo store di Romaest. Primark ha lavorato molto per assicurarsi che il negozio sia sicuro e che disponga di un protocollo completo in materia di salute e sicurezza in modo che dipendenti e clienti possano lavorare e fare acquisti con fiducia e tranquillità. Inoltre, per aiutare i clienti a rispettare il distanziamento sociale ed evitare lunghi tempi di attesa in coda, il Centro Commerciale Romaest ha ideato un programma di gestione delle code.