Chili di rifiuti lasciati per strada: “Te li riportiamo con una bella multa”

Donna abbandona chili di rifiuti per strada. Il sindaco: "Scoppiano in lacrime quando glieli riportiamo a casa"

Un'iniziativa singolare, ma decisamente efficace quella del sindaco di Solbiate Arno, in provincia di Varese: Oreste Battiston ha infatti adottato un approccio innovativo per affrontare il problema dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti per strada: utilizzare le fototrappole per identificare i trasgressori e prendere provvedimenti decisi. Le immagini catturate dalle telecamere mostrano chiaramente individui che, senza alcun riguardo per l’ambiente o la legge, scaricano sacchi di spazzatura lungo le strade della città. Il sindaco ha deciso di reagire pubblicando queste immagini sui suoi profili social, mettendo in evidenza l’inciviltà di chi compie questi atti e avvertendo che ci saranno conseguenze.

Ma la risposta del sindaco non si ferma alla denuncia pubblica. Battiston ha optato per una misura ancora più diretta: riportare la spazzatura abbandonata a casa del trasgressore, accompagnata da una multa salata. Questo approccio mira non solo a punire i trasgressori, ma anche a educare la comunità sulle responsabilità individuali nell’ambito della gestione dei rifiuti.

L’esempio più recente vede una signora sorpresa mentre scarica una grande quantità di sacchi di spazzatura lungo una strada di Solbiate Arno. La sua azione viene immediatamente documentata e pubblicata dal sindaco, insieme alla promessa di riportare i rifiuti a casa della donna e infliggerle una multa. Questa non è la prima volta che un tale intervento viene adottato: solo un mese prima, un’altra signora era stata sanzionata per lo stesso motivo. Anche in questo caso le foto erano finite su Facebook e i rifiuti le erano stati “riportati” a casa. Un approccio innovativo ha l’obiettivo di cambiare comportamenti e promuovere un senso di responsabilità individuale nella gestione dei rifiuti.