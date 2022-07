Abusa di una donna anestetizzata in attesa del parto, medico arrestato. VIDEO

Brasile, medico anestesista abusa di una paziente incinta in attesa di parto

Ha abusato in sala parto di una donna incinta. La vittima era in attesa del taglio cesareo e quindi anestetizzata. Come scrive Il Messaggero, si tratta di Giovanni Quintella Bezerra, 32 anni, medico arrestato questo lunedì in Brasile per lo scandaloso atto.

L'uomo è stato inchiodato da due membri dello staff sanitario che lo hanno filmato con un cellulare mentre commetteva l'atroce gesto. Il medico, un anestesista, si era laureato in medicina presso l'università di Volta Redonda (Unifoa), regione meridionale dello Stato di Rio de Janeiro, nel 2017.

A sto figlio della più gran merda che esista sulla terra gli auguro un infarto fulminante..

Questi esseri consumano ossigeno inutilmente.. 😠😠😠😠😠👊👊👊 pic.twitter.com/j47Uhci3dZ — 0ptimusprimeio (@seguimi2022) July 15, 2022

Sono scattate immediatamente le manette per il trentenne grazie alla prontezza di due infermiere che sono riuscite a immortalarlo durante l'abuso.

Condotto davanti agli inquirenti, Bezerra ha dichiarato di non sapere per quale motivo si trovasse li. Salvo poi cadere in un silenzio tombale quando, l'agente Bárbara Lomba, della stazione di polizia São João de Meriti, gli ha comunicato che qualcuno lo aveva filmato mentre abusava della paziente.