Abusi in carcere, revoca incarico alla direttrice di Santa Maria Capua Vetere

Violenze contro i detenuti, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è stato avviato il procedimento di revoca dell'incarico nei confronti di Elisabetta Palmieri, direttrice della Casa Circondariale

Alla direttrice è stata contestata un'anomala condotta nell'avere consentito lo scorso 23 luglio, al suo compagno, estraneo all'amministrazione, di prendere parte alla visita in istituto della senatrice Cinzia Leone e di accompagnarla negli incontri con i detenuti. Da fonti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si apprende che l'uomo sia autorizzato per finalità rieducative (in base all'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario) a frequentare il solo laboratorio di pasticceria interno al carcere, aperto ogni martedì. Il provvedimento è stato emesso dopo la valutazione da parte del Dap di atti dell'istituto penitenziario e della magistratura di sorveglianza. In queste ore, il Dap sta valutando la scelta del dirigente che sostituirà temporaneamente Palmieri fino alla nomina del nuovo direttore.