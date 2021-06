Abusi e pedofilia: la commissione vaticana indaga anche su Dziwisz

Il cardinale Stanislaw Dziwisz, lo storico segretario di Giovanni Paolo II- secondo quanto riporta la stampa polacca locale- sarebbe nella lista nera degli indagati riguardo ai fatti relativi ad abusi e pedofilia da parte del clero polacco. Il Vaticano- secondo le fonti locali- avrebbe istituito una commissione per fare chiarezza su quanto accaduto. A guidare l'intera operazione il cardinale Angelo Bagnasco. Sui presunti abusi e casi di pedofilia del clero, in Polonia aveva fatto scalpore un docufilm, nel quale si puntava il dito anche contro Dziwisz, accusato da vittime di aver coperto alcuni fatti. Lo stesso Dziwisz aveva poi invocato una commissione per fare luce sugli avvenimenti e sulle accuse, da lui sempre respinte e definite come "calunnie".