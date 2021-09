Abusi su 7 bimbi nel centro sportivo delle fiamme gialle. Arrestato finanziere

Abusi su 7 bimbi nel centro sportivo. Arrestato un finanziere

Orrore a Palermo. Finisce in manette un brigadiere della Guardia di Finanza, l'accusa per il 54enne è di violenza sessuale su minori. I bambini coinvolti sarebbero sette, tutti tra i 9 e gli 11 anni. Ad eseguire la misura cautelare è stata - si legge sul Giornale di Sicilia - la squadra mobile della Polizia del capoluogo siciliano. Gli abusi sarebbero avvenuti ad agosto nel centro sportivo delle fiamme gialle. Proprio all'interno della struttura il 54enne è stato bloccato in flagranza di reato, dopo che gli investigatori avevano piazzato telecamere nascoste.