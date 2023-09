Accoltella la moglie e si butta dal quarto piano: dramma nel Varesotto

Dopo averla più volte pugnalata, l'uomo si è lanciato dal quarto piano morendo sul colpo

Sarebbe stato l'ennesimo caso di femminicidio dell'anno, quello compiuto dall'83enne, Renato Oggioni che, dopo aver colpito la moglie, si è lanciato dal quarto piano morendo all’impatto. Tuttavia, la vittima, un'anziana di 77 anni, Carla Marmonti, nonostante le numerose ferite inflitte, è riuscita a chiamare i soccorsi.

La segnalazione al 112 da parte della donna sarebbe avvenuta verso le 2:30, nella notte tra lunedì e martedì, in un condominio di via Solferino a Castellanza, nel Varesotto. Gli agenti del nucleo operativo dei Carabinieri di Busto Arsizio e della stazione di Castellanza sono immediatamente intervenuti sul luogo del tentato femminicidio, trovando la porta dell'appartamento aperta. All'interno, la 77enne era riversa in una pozza di sangue e stringeva il coltello tra le mani. Il marito, invece, era già morto dopo essersi lanciato dal quarto piano dello stabile. La vittima è stata portata d'urgenza all'ospedale di Legnano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico delicato. Le sue condizioni sono critiche e non è ancora fuori pericolo di vita.

Carla Marmonti e Renato Oggioni, sposati da molti anni, hanno sempre vissuto una vita apparentemente tranquilla nel loro appartamento di via Solferino. I vicini non avevano mai segnalato alcun motivo di preoccupazione nei confronti dei due, nè tanto meno precedenti episodi di violenza. Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando per scoprire il motivo che ha spinto l'uomo a compiere un atto così brutale, ma si ritiene che tutto sia cominciato da una discussione che è poi sfociata in un sanguinoso epilogo.