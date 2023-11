Accusa di violenza sessuale sulla nipotina: arrestato lo zio

Violenza sessuale a Bari, arrestato lo zio. L'audizione protetta della minore: "Provata nel corpo e nella mente"

Un uomo di 66 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata per aver violentato la nipote undicenne. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile di Bari, coordinati dalla procura, i fatti risalgono al 2020. Uno degli episodi contestati sarebbe accaduto in estate. La ragazzina era andata a trovare la nonna. Nello stesso paese vive lo zio che l'avrebbe incontrata per strada, condotta in un luogo isolato e costretta a subire rapporti sessuali.

L’anno successivo, in occasione delle festività natalizie, l’uomo avrebbe molestato nuovamente la nipote.

Sentita in audizione protetta alla presenza dello psicologo, la ragazza si è mostrata “provata nel corpo e nella mente per quanto accaduto”. La sua testimonianza, insieme alle altre raccolte, ha permesso di ricostruire il quadro indiziario che ha portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare.