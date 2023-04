Addio a Mary Quant, la "mamma" della minigonna che rivoluzionò la moda

Lutto nel mondo della moda: è morta Mary Quant, la "mamma" della minigonna. Ecco chi era la stilista

Si è spenta a 93 anni la “mamma” della minigonna, Mary Quant; a renderlo noto la sua famiglia. La stilista britannica, che rivoluzionò la moda popolarizzando uno dei capi d’abbigliamento più femminili in assoluto, è morta "serenamente" nella propria casa nel Surrey, nell'Inghilterra meridionale.

Barbara Mary Quant, questo il suo nome completo, nacque a Blackheath l'11 febbraio 1934 in un sobborgo di Londra da due professori gallesi, che per la loro amata figlia sognavano un tranquillo futuro d'insegnante.

Ma Mary divenne una delle figure più importanti e innovatrici nella Londra degli anni Sessanta, al tempo dei cosiddetti "Swinging Sixties": in una società ancora molto bacchettona in tema di costumi, infatti, introdusse una vera e propria rivoluzione rendendo popolari le gonne accorciate oltre il limite del concetto di decenza di allora, ma anche lanciando il trucco variopinto e i collant fantasia: tutti simboli della stagione di emancipazione femminile. Mary fu anche una brillante imprenditrice: fondò nel 1963 il Ginger Group per esportare i suoi prodotti negli Usa, lanciò una linea di cosmetici nel 1966 e una collezione di calzature nel 1967.

Lo scrittore Bernard Levin la definirà "High Priestess of Sixties fashion", l'alta sacerdotessa della moda degli anni Sessanta. E il contributo fondamentale dato dalla Quant venne celebrato persino dalla defunta regina Elisabetta II, nel 2015, quando conferì alla stilista il titolo di dama.