Addio a Roberto Compagno, il Ceo di Slowear aveva 62 anni

Addio a Roberto Compagno, a 62 anni, presidente e Ceo di Slowear. Figlio di Carlo Compagno, fondatore di Industrie Confezioni Tessili, manifattura specializzata nella produzione di pantaloni per le forze armate nata nel 1951, ha contribuito, assieme al fratello Marzio, a rendere l’azienda leader nella produzione di pantaloni destinati alla fascia alta del mercato con il marchio Incotex. Nel 2003, Compagno lascia il progetto Slowear, anticipando i concetti di moda durevole proprio nel pieno boom del fast fashio. “Roberto – si legge su Panbianco News dalla nota aziendale – è stato industriale puro, produttore e licenziatario, wholesaler e retailer. Ma è stato soprattutto un pioniere. Per lui la moda e l’abbigliamento erano prima di tutto filosofia e cultura. Il suo talento e la sua predisposizione al cambiamento hanno portato il gruppo ad aggiornarsi costantemente, per affrontare le sfide del tempo”.