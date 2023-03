Addio agli aghi e al dolore infernale: arrivano le siringhe ad aria compressa

Salute, dagli Usa arriva la nuova siringa in grado di somministrare vaccini e farmaci salvavita attraverso l'aria

Svolta in arrivo per il mondo sanitario. Spunta una nuova possibilità di somministrare vaccini e farmaci salvavita non più tramite aghi e siringhe, ma semplicemente attraverso nuovi approcci ad aria compressa. Lo scrive l'Agi citando uno studio svolto dagli scienziati dell'Università del Texas a Dallas, che hanno presentato i risultati del loro lavoro durante l'incontro primaverile dell'American Chemical Society (ACS).

