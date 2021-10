Aereo di paracadutisti cade e si spezza in due: 16 morti

Un aeroplano leggero L-4109 che trasportava paracadutisti sportivi e' caduto nel distretto di Menzelinsk, in Tatarstan. Il bilancio dello schianto fornito dal ministero della Salute russo e' di 16 morti e 6 feriti, che sono stati trasportati in ospedale. Poco prima dell'incidente, i piloti del velivolo avevano chiesto l'autorizzazione per un atterraggio di emergenza dopo aver segnalato un guasto al motore sinistro, fa sapere il presidente del Tatarstan, Rustam Minnikhanov. L'aereo e' caduto da un'altezza di circa 70 metri.