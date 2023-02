Aggressione a Siracusa. Gambizzato un uomo di cinquant'anni

Aggressione a Siracusa, gambizzato un uomo di cinquanta anni

Un cinquantenne di Siracusa è rimasto ferito in un'aggressione a colpi di pistola avvenuta nel pomeriggio, intorno alle 16, in via Grottasanta, nella zona nord della città.

Come emerge dalle indagini degli agenti della Squadra mobile, avvertiti da alcune richieste di soccorso da parte dei residenti della zona, la vittima è stata centrata alle gambe.

Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa, è stato sottoposto ad un intervento e non è in pericolo di vita. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare l'aggressore.

Sono in corso le verifiche, anche per conoscere il movente.