Caivano, ancora non c'è pace. Al Parco Verde niente messa di Natale, don Patriciello "Clima troppo teso"

Al Parco Verde di Caivano niente messa di Natale, don Patriciello "Clima troppo teso"

A Caivano non c'è ancora pace. Per la prima volta, non è stata celebrata nella chiesa del Parco Verde la messa della notte di Natale. Una scelta che il parroco anticamorra don Maurizio Patriciello ha preso con sofferenza: "Ci sarebbe potuto essere qualche incidente. Voglio che nessuno si faccia male, da prete devo tutelare tutti". Da sfondo il clima di tensione instauratosi da quando, un mese fa, sono partiti gli sgomberi delle case occupate abusivamente, iniziando da quelli di persone con condanne penali. Da allora "la frequenza in chiesa è più che dimezzata", spiega Patriciello.

"Il dolore più grande sono i bambini, tante famiglie non li mandano né all'oratorio, né al catechismo". Da oltre un anno qui si concentra la presenza dello Stato con una strategia divenuta modello, tanto che il Governo con decreto ha individuato sette diverse aree disagiate in cui agire allo stesso modo, con procedure snelle, poteri commissariali e risorse ad hoc. A Caivano è nato un polo universitario, è stato riaperto il centro sportivo abbandonato, i reati predatori e il traffico di droga sono in netto calo: eppure don Patriciello definisce "molto triste" il Natale della sua comunità. Trentasei famiglie sono state mandate via dalle case che occupavano abusivamente, e il parroco pensa "che tutta quanta la comunità risenta di quel che è successo".

Da quando il 28 novembre arrivarono per eseguire gli sfratti oltre mille fra poliziotti, carabinieri, finanzieri, il clima al Parco Verde è diventato ancora più difficile. Lo si nota persino sull'altare, che di solito a Natale era decorato con un albero e tanti fiori: "Quest'anno abbiamo scelto di non mettere nulla oltre il presepe - racconta il parroco - per sottolineare con uno stile sobrio la nostra comprensione per le difficoltà di coloro che hanno dovuto lasciare la casa". Piena solidarietà a Patriciello dalle istituzioni: il ministro della Difesa, Guido Crosetto, invita la comunità sana a reagire "riscoprendo la forza della dignità e della giustizia". Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ricorda che "la sfida va vinta sia per contrastare la camorra che per superare le criticità nell'ambito sociale".

Intanto si torna a parlare di Tony Colombo, il cantante neomelodico detenuto e sotto processo per presunti finanziamenti al clan Di Lauro: sul web sono apparse - denuncia il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli - foto di un 'concerto' che Colombo avrebbe tenuto nel carcere di Ariano Irpino, immagini poi subito rimosse.