Alba Parietti mette in mostra il suo "monumento nazionale" - FOTO

Da Formentera, Alba Parietti mostra il suo "monumento nazionale"

Alba Parietti sa benissimo come attirare l'attenzione. L'intellettuale show girl, 61 anni, è in vacanza a Formantera e mentre si gode il sole delle Baleari, con accanto il suo nuovo compagno, l'imprenditore Fabio Adami, manda in tilt Instagram con un nuovo post.

Soprattutto Alba Parietti mostra il suo "monumento nazionale" o meglio il lato B. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi definì così il il fisico statuario della presentartrice. Nella didascalia, la conduttrice cerca d'ironizzare e filosofeggiare, circa l'importanza della vita e della battuta, ma i suoi follower apprezzano, a quanto pare, più lo scatto.