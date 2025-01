Uccise il padre violento per difendere la madre: assolto nel secondo processo d’appello a Torino

Alex Cotoia, uccide il padre per difendere la madre: assolto nel secondo processo d’appello a Torino

Alex Cotoia (all'epoca Pompa, ma ha cambiato il cognome), il ventiduenne processato con l'accusa di avere ucciso il padre a coltellate nel 2020 per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia, è stato assolto dalla corte di assise di Appello. Il processo è stato ripetuto per decisione della Cassazione, che aveva annullato con rinvio una precedente sentenza di condanna a 6 anni e due mesi. "È una gioia indescrivibile". L'avvocato difensore Claudio Strata commenta così la sentenza con cui la Corte di assise di appello, a Torino, ha assolto dall'accusa di omicidio il ventiduenne Alex Pompa, che nel 2020 uccise il padre a coltellate per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia. "Spero - aggiunge il legale - che questa pronuncia, autorevolissima, metta fine alla vicenda".

Assolto dall'omicidio del padre: "Spero sia finita"

"Spero che sia finita e di poter andare avanti con la mia vita". Così commenta Alex Cotoia dopo la lettura della sentenza. "Sono un sacco frastornato, devo ancora metabolizzare, non sono giornate facili'', ha aggiunto il giovane che oggi ha il cognome della madre, sottolineando che oggi festeggerà con la sua cagnolina, un golden di nome Zoe. In aula, alla lettura della sentenza, era presente la fidanzata mentre fuori dal tribunale la mamma. A chi gli domandava cosa gli dirà la madre, Alex si è limitato a rispondere ''mi abbraccerà, non parliamo tanto, non ce n'è bisogno''. Quanto alla ripresa degli studi, Alex, oggi ventenne, che ha conseguito la laurea triennale e ora ha un lavoro partime, ha risposto ''vediamo, ci penso un attimo, devo trovare anche il percorso di studi giusto''.

I giudici non hanno pronunciato la parola "assoluzione", ma hanno detto di avere confermato la sentenza di primo grado, che risale al 24 novembre 2021.