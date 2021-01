Alex Zanardi torna a parlare: "Nessuno ci credeva, è stata un'emozione forte"

Alex Zanardi torna a comunicare: "Un'emozione forte"

Alex Zanardi, secondo quanto riporta GreenMe, dopo i primi segnali di risveglio di qualche settimana fa, ha ripreso a parlare. La conferma arriva da Federica Alemanno, la neuropsicologa del San Raffaele di Milano, che segue il campione di handbike dal giorno del terribile incidente: “È stata una grande emozione quando ha iniziato a comunicare, nessuno ci credeva. Lui c’era! E ha comunicato con la sua famiglia”.

La chirurgia da svegli, come riporta GreenMe ricostruendo le parole della dottoressa Alemanno, esperta in awake surgery, è una tecnica molto particolare che si fa in pochissimi centri in Italia e ha come obiettivo quello di garantire al paziente la migliore qualità di vita possibile dopo un inevitabile intervento chirurgico. Nel complesso, fa sapere la neuropsicologa, le condizioni di Alex Zanardi stanno migliorando e pian piano sta recuperando tutte le funzioni vitali.