Allarme terrorismo anche a Milano: due arresti. Scatta il blitz della Digos

Terrorismo, torna la paura. Allarme attentati e operazioni della Polizia

Lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas ha fatto tornare d'attualità l'allarme terrorismo, non solo l'attentato di ieri a Bruxelles ma operazioni in tutta Europa. Anche l'Italia è coinvolta, ieri è scattata un'operazione antiterrorismo a Milano, dove la polizia ha arrestato due persone. Si tratta di un cittadino egiziano e di un naturalizzato italiano di origine egiziane, accusati di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. Il blitz è stato condotto da Digos di Milano, Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Perugia, Direzione Centrale della polizia di Prevenzione e dal Servizio Centrale Polizia Postale.