"Allo stadio non si va fino al 2021. Discoteca, tempi ancora più lunghi"

Andremo in vacanza quest'estate? "In qualche modo sì, in qualche modo...". Risponde così alla domanda di Affaritaliani.it il virologo Fabrizio Pregliasco. "E' tutto ancora da scoprire e dipende da come si evolve questa fase, che ha freddato le attese rispetto a chi si aspettava una Fase 2, visto che in realtà si tratta di una Fase 1,5. Il rischio è che possa esserci una recrudescenza del contagio e lo capiremo tra non molto. Poi bisognerà vedere che tipo di mobilità interregionale ci sarà. Comunque credo che in qualche modo si potrà andare in vacanza".



Per quanto riguarda il ritorno a scuola a settembre Pregliasco afferma: "Bisognerà attrezzarsi bene. I bambini non si sa esattamente quanto siano a rischio, ma c'è un mondo che va oltre i bambini fatto di insegnanti e personale spesso avanti con l'età. Per quanto riguarda poi la materna, dove il distanziamento sociale è di fatto impossibile, servirà attenzione per ridurre gli affollamenti. Sarà un lavoro non duro ma durissimo", ammette il virologo.



Per chi sta lavorando in smart working o comunque da remoto (a casa) il virologo consiglia di "proseguire con questa modalità e se proprio fosse necessaria l'interconnessione organizzarsi per andare in ufficio due o tre volte la settimana e non sempre". E i mezzi pubblici? "Anche qui non sarà facile e bisognerà lavorare per una riduzione della densità considerando però un aumento dell'operatività".



Tempi lunghissimi infine per la partecipazione ad eventi sportivi e per le discoteche. "Lo sport gradualmente potrà riprendere, ma senza pubblico. Penso proprio che allo stadio, non solo di calcio, non si andrà prima del prossimo anno". E le discoteche? "Peggio ancora, lì sono tutti attaccati e si suda molto. Tempi ancora più lunghi rispetto agli stadi". E infine i viaggi all'estero, sia in Europa sia negli altri continenti. Da quando? "Difficile dirlo, dipenderà anche dagli altri Paesi. Temo non prima di settembre-ottobre", conclude Pregliasco.