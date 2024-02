Altavilla, la 17enne "figlia prediletta" potrebbe aver partecipato alla strage

Strage Altavilla Milicia, i due fratelli incaprettati durante un rituale di purificazione. I dettagli

La terribile vicenda di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, continua a tenere banco. Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla strage di famiglia compiuta da Giovanni Barreca, l'uomo che ha ucciso la moglie e due dei suoi tre figli. I carabinieri hanno fermato anche Sabrina Fina e Massimo Carandente con l’accusa di complicità nella strage. Avrebbero suggerito e poi partecipato al triplice omicidio, compiuto per scacciare il demonio da casa. Le indagini però - si legge su Il Corriere della Sera - potrebbero allargarsi. Andando a toccare una presunta setta chiamata "Fratelli di Dio". I due infatti si facevano chiamare così in casa Barreca, dove si erano stabiliti negli ultimi giorni. Mentre ci sono sospetti sulla terza figlia del muratore, scampata al massacro. I carabinieri l’hanno trovata seduta sul letto e sotto choc. Ma potrebbe aver partecipato alla strage.

Calogero Salamone, fratello di Antonella (moglie di Barreca), agli inquirenti ha detto: "Mia sorella ci disse che Sabrina e il compagno erano entrati nella loro famiglia. Dicevano che i demoni erano dentro mia sorella e mio nipote e che praticamente dovevano essere bruciati e sepolti. Noi pensavamo che si trattasse di un modo di dire e comunque cercavamo di convincerla a mandare via quelle persone". I tre fratelli avrebbero smesso di andare a scuola una settimana prima della strage, l'ipotesi che siano stati tenuti segregati. Secondo il racconto i due fratelli Kevin ed Emanuel poi sarebbero stati incaprettati durante un rituale di purificazione.

Gli investigatori indagano anche sulla terza figlia 17enne e scampata al massacro. Era la prediletta di Barreca. La ragazza - prosegue Il Corriere - non ha profili online e a scuola era sempre in disparte, secondo quanto raccontano i compagni. "Il padre cercava di accontentarla in tutto", sostengono le testimonianze. "Hanno fatto un esorcismo", ha detto lei alle forze dell’ordine. Era in stato confusionale e gli esami diranno se la sua percezione dei fatti è stata alterata da droghe e farmaci. Il suo telefono, secondo i conoscenti, squillava fino a sabato.