Anno astronomico 2023, la missione Nasa Hls sulla Luna e piogge di meteoriti

Anno astronomico 2023, occhi puntati al cielo: succederà di tutto

Il 2023 si preannuncia particolarmente ricco di eventi astronomici e missioni spaziali. L'appuntamento più atteso è sicuramente quello legato al ritorno sulla Luna. La Nasa ha scelto come prima soluzione per ritornare sulla superficie lunare con un equipaggio, la nave stellare attualmente in sviluppo da parte di SpaceX, Starship, nella versione modificata per essere un lander lunare e contraddistinta dalla sigla HLS. Ma prima di procedere sarà necessario apportare altri cambiamenti alla capsula Orion e questi riguarderanno aspetti come i sistemi di controllo manuali, il sistema di supporto vitale e i display, che consentiranno all'equipaggio di monitorare e controllare il veicolo spaziale. Ma sul fronte delle missioni interplanetarie non va sottovalutata la "pazza" idea di Bill Nelson, l'amministratore della Nasa, si è fatto prendere dall'euforia per il successo di Artemis I e si è addirittura sbilanciato nel dire che la Nasa pianifica un viaggio con equipaggio per andare su Marte entro il 2030 e lo straordinario progetto prenderà il via proprio nei primi mesi del nuovo anno.

Il 2023 si annuncia anche come un periodo ricco di fenomeni astronomici molto interessanti come sciami di meteoriti, comete, eclissi lunari e solari e super lune per un anno pieno di motivi per guardare al cielo notturno. Numerosi saranno gli eventi da osservare per cogliere ogni movimento e mutamento degli astri, per catalogare e riconoscere pianeti, costellazioni, corpi celesti e satelliti che splenderanno sopra di noi nel 2023. Le prime sorprese arriveranno già a gennaio, quando è prevista una pioggia di meteoriti Quadrantidi, ovvero una pioggia con intensità sopra la media, con un massimo di 40 meteore all'ora al suo apice, che si ripete nelle ore notturne ogni inizio anno nuovo e in determinate condizioni di luce può regalare uno spettacolo eccellente. Le meteore si irradieranno dalla costellazione del Boote, ma possono apparire ovunque nel cielo. Il picco è la notte del 3 e la mattina del 4 gennaio. Ne seguiranno molte altre nel corso dei mesi.

Ecco il dettaglio dei principali eventi astronomici del 2023

3, 4 GENNAIO – PIOGGIA DI METEORITI

20 MARZO – EQUINOZIO DI MARZO

11 APRILE – MERCURIO AL MASSIMO ALLUNGAMENTO ORIENTALE

20 APRILE – ECLISSI SOLARE IBRIDA

22, 23 APRILE – PIOGGIA DI METEORITI DI LYRIDS

6, 7 MAGGIO – PIOGGIA DI METEORITI ETA AQUARIDS

21 GIUGNO – SOLSTIZIO D’ESTATE

28, 29 LUGLIO – PIOGGIA DI METEORITI DELTA AQUARIDS

12, 13 AGOSTO – PIOGGIA DI METEORITI DELLE PERSEIDI

7 OTTOBRE – PIOGGIA DI METEORITI DEI DRACONIDI

28 OTTOBRE – ECLISSI LUNARE PARZIALE

4, 5 NOVEMBRE – PIOGGIA DI METEORITI DELLE TAURIDI

17, 18 NOVEMBRE – PIOGGIA DI METEORITI DELLE LEONIDI

13,14 DICEMBRE PIOGGIA DI METEORITI GEMINIDI

21, 22 DICEMBRE – PIOGGIA DI METEORITI DEGLI URSIDI

22 DICEMBRE – SOLSTIZIO DI DICEMBRE