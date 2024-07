Antisemitismo tra giovani di FdI: la Procura di Roma acquisisce i filmati

Antisemitismo tra giovani FdI: la Procura di Roma acquisisce i video integrali dell'inchiesta Fanpage

I poliziotti della Digos della Questura di Roma, delegati dai magistrati capitolini, acquisiranno i video integrali - senza tagli od oscuramenti - effettuati dal sito Fanpage per l’indagine giornalistica che ha riguardato i militanti di Gioventù Nazionale. L’attività è stata delegata agli agenti nell’ambito di un procedimento aperto, al momento, come modello 45: senza indagati e senza ipotesi di reato. Obiettivo è verificare l’eventuale sussistenza di profili penali. La procura di Roma ha chiesto a Fanpage di acquisire i “video girati in tutto l’arco temporale in cui si è svolta l’inchiesta giornalistica undercover” su Gioventù Nazionale. Lo comunica Fanpage.it sottolineando sul proprio sito che la Procura di Roma ha chiesto una copia integrale "senza tagli e oscuramenti" del girato dell'inchiesta."Non è ancora chiaro il perimetro in cui si inserisce questa richiesta - scrive Fanpage - e quali siano le ipotesi di reato formulate dalla Procura di Roma".