Antisemitismo tra giovani FdI, Commissione Segre acquisisce i filmati dell'inchiesta

La commissione Segre ha deciso di acquisire i video dell'inchiesta giornalistica di Fanpage sui militanti di Gioventù nazionale, i giovani di Fratelli d'Italia. L'esigenza - espressa nella riunione in corso al Senato e con la senatrice Liliana Segre in collegamento - è stata condivisa da tutti i gruppi parlamentari e segue alla richiesta contenuta in una lettera dell'ex parlamentare di Forza Italia, Elio Vito. I filmati verranno acquisiti per approfondire quanto emerso e decidere eventuali azioni.

A inizio riunione, secondo quanto riferiscono i parlamentari presenti, la senatrice a vita ha informato la commissione della lettera ricevuta da Elio Vito che chiedeva alla commissione di acquisire la documentazione dell'inchiesta di Fanpage. Segre avrebbe aggiunto di esserne assolutamente favorevole, chiedendo su questo il parere dell'ufficio di presidenza. I senatori di tutti i gruppi sono intervenuti e all'unanimità hanno sostenuto la proposta, per cui si procederà con la richiesta formale di documenti. Presente anche la senatrice Ester Mieli che è una delle vicepresidenti della commissione. Secondo quanto si apprende, avrebbe ringraziato tutti per la vicinanza espressa nei giorni scorsi dopo alcune affermazioni discriminatorie, da parte di militanti di Gioventù nazionale per le sue origini ebraiche.

"È molto importante che, su proposta della Presidente Segre, la Commissione Antidiscriminazioni abbia deciso all'unanimità di acquisire la documentazione dell'inchiesta di Fanpage.it sul neofascismo e l'antisemitismo dentro Gioventù Nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, il partito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non può esserci la linea della negazione o del silenzio o della banalizzazione su quanto di così grave emerso grazie all'inchiesta di Fanpage.". Così in una nota il Senatore Francesco Verducci, vice Presidente della Commissione Antidiscriminazioni presieduta da Liliana Segre.