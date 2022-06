Anziano spara un colpo di fucile al figlio della sua sua badante e lo uccide

Dramma nel Pavese, il killer un 85enne. Ancora ignote le cause

Tragedia a Gambolò in provincia di Pavia. Nella serata di ieri un anziano, malato e costretto sulla carrozzina, si è trasformato in un killer sparando e uccidendo il figlio della sua badante, un 43enne, con un colpo di fucile. A lanciare l'allarme è stata la madre della vittima, una donna italiana che assisteva in casa l'85enne autore del gesto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori insieme ai Carabinieri. Si indaga per capire i motivi che hanno spinto l'anziano a sparare contro l'uomo. L'omicidio è avvenuto a Gambolò, in provincia di Pavia, a pochi chilometri da Vigevano. L'anziano era da tempo malato e costretto a muoversi su una carrozzina.

L'arma con cui ha sparato, a quanto emerge dalle prime ricostruzioni, era detenuta regolarmente. Le ragioni del gesto non sono note. La donna, disperata, ha visto il figlio crollare sul pavimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori insieme ai Carabinieri: nulla da fare per il 43enne, è morto sul colpo. Gli uomini dell'Arma hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire il fatto e capire perché l'anziano abbia sparato contro il figlio della sua badante. L'indagine è coordinata dalla Procura di Pavia.

