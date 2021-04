Arcobaleno circolare sul cielo di Roma. Nasi all'insù per l'effetto suggestivo

Mezza Roma con la testa all'insù per uno strano fenomeno meteorologico: un arcobaleno circolare. E' accaduto venerdì, a metà mattinata.

In quel momento il cielo si è leggermente coperto da una nuvolosità alta e stratificata che ha lievemente ridotto la luminosità del sole. L'effetto è durato pochi minuti ma è stato ben visibile in tutta la città, in particolare nel quadrante nord.

Secondo il fisico Stefano Renzopaoli, “si tratta di un fenomeno che viene osservato abbastanza spesso e anche in presenza della luna ma con colori sbiaditi. A differenza dell'arcobaleno tradizionale, l'arcobaleno circolare è provocato da cristalli di ghiaccio presenti nelle nuvole degli strati più alti, tra i 6 e i 12 chilometri, che danno origine a questo fenomeno di rifrazione della luce che attraversa i cristalli esagonali e viene deviata di circa 22 gradi. Il colore dell'arcobaleno circolare ha un colore rosa pallido all'interno e blu all'esterno. Nulla di eccezionale ma certamente affascinante”.