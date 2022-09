Arrestata giovane coppia semplice e senza vizi. Nascondeva 8mln in giardino

Evasione fiscale, 8 mln seppelliti in giardino. Due insospettabili

Dalla provincia di Brescia arriva una vicenda di cronaca che ha quasi dell'incredibile. Una giovane coppia di Gussago è stata arrestata con l'accusa di evasione fiscale: avrebbero tenuti nascosti in giardino 8 mln di euro. La cosa paradossale è che viste le cifre - si legge sul Corriere della Sera - ci si sarebbe aspettati una vita di sfarzi e ricchezze ma il loro tenore di vita era proprio l'opposto. Tutti incensurati. Niente eccessi, nessun vizio, zero lussi. Una famiglia apparentemente modesta, perfettamente «mimetizzata» con il contesto della zona in cui viveva. Quando giovedì scorso all’alba gli investigatori hanno bussato alla porta per la perquisizione e la notifica delle misure, non erano in casa.

Si trovavano in Austria, dove - prosegue il Corriere - pare trascorressero anche lunghi periodi. Così come a Panama, peraltro: noto paradiso fiscale e meta nella quale l’estradizione sarebbe diventata un miraggio. Si sono consegnati loro stessi alla Polizia. Nel giardino della loro abitazione nascondevano un tesoro. In senso letterale. Sotto metri di terra, dentro ai fusti e chiusi ermeticamente nelle buste di plastica sottovuoto, c’erano oltre otto milioni di euro in contanti. Una montagna di banconote. Li hanno trovati i carabinieri e la Guardia di finanza nel corso di una maxi inchiesta su un presunto giro di fatture false da circa mezzo miliardo, pari a 93 milioni di imposte evase.