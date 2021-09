Arrestato il fratellastro di Cassano. Rapina in casa, incastrato dal tatuaggio

BAD BOYS MOLTO EFFICACI – Chi sono i migliori marcatori azzurri nella storia degli Europei? Curiosamente, è una coppia di attaccanti molto criticata per ragioni caratteriali, ma sul piano della prolificità nessuno ha fatto come loro: Mario Balotelli ha segnato tre gol nell'edizione 2012, al pari di Antonio Cassano, che però li ha totalizzati sommando Euro 2004 ed Euro 2012.

Arrestato fratellastro di Cassano. Rapina in casa, decisivo il tatuaggio

Il fratellastro dell'ex calciatore Antonio Cassano è stato arrestato. Decisive le telecamere di videosorveglianza per incastrare Giovanni Cassano, pluripregiudicato noto alle forze dell'ordine. L'accusa è di furto, per aver svaligiato un appartamento di Sannicandro, comune tra Bari e Modugno. Il colpo risale al 10 giugno. Cassano, insieme ad altri due complici ancora da identificare, scassinò gli infissi ed entrò nell'abitazione portando via gioielli in oro, tre Rolex, borse griffrate e denaro contante per un valore complessivo di 30mila euro.

I carabinieri sono risaliti a lui dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona: a incastrare Cassano, è stata la statura piuttosto bassa, la corporatura, la particolare camminata e soprattutto un tatuaggio sul braccio "immortalato". Al momento del "colpo", Cassano era sottoposto al regime di sorveglianza speciale e perciò gli era stata revocata la patente.